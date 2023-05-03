Херсонців просять до ранку не виходити на вулиці через обстріли РФ
Середа, 3 травня 2023, 18:13
Жителів Херсона просять щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські обстріли.
Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова: "Росіяни продовжують нещадно бити по місту. Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку".
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Передісторія:
- Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.
- Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.
- Херсонська обласна прокуратура повідомила про 16 загиблих та 22 поранених внаслідок обстрілів міста та області. Пізніше Прокудін повідомив про ще одного загиблого та 5 поранених.