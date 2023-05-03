Херсонців просять до ранку не виходити на вулиці через обстріли РФ

Жителів Херсона просять щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські обстріли.

Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Росіяни продовжують нещадно бити по місту. Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку".

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