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Херсонців просять до ранку не виходити на вулиці через обстріли РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 18:13
Херсонців просять до ранку не виходити на вулиці через обстріли РФ
Наслідки обстрілу Херсона 3 травня, Фото МВС

Жителів Херсона просять щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські обстріли.

Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Росіяни продовжують нещадно бити по місту. Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку". 

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Передісторія: 

  • Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.
  • Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.
  • Херсонська обласна прокуратура повідомила про 16 загиблих та 22 поранених внаслідок обстрілів міста та області. Пізніше Прокудін повідомив про ще одного загиблого та 5 поранених.

Теми: Херсонобстріл
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