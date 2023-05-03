Херсонців просять до ранку не виходити на вулиці через обстріли РФ

Жителів Херсона просять щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські обстріли.

Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Росіяни продовжують нещадно бити по місту. Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку".

Передісторія:

Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про 16 загиблих та 22 поранених внаслідок обстрілів міста та області. Пізніше Прокудін повідомив про ще одного загиблого та 5 поранених.