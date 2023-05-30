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CБУ затримала шпигуна російського ГРУ: "зливав" рух мобільного шпиталя ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 30 травня 2023, 10:54
CБУ затримала шпигуна російського ГРУ: зливав рух мобільного шпиталя ЗСУ
фото сбу

Служба безпеки затримала на Донеччині шпигуна Генерального штабу ЗС РФ, який передавав ворогу інформацію про рух мобільного шпиталю ЗСУ, зброї та шляхи переміщення українських бійців.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генпрокурора 

Деталі: За інформацією слідства, з листопада минулого року житель деокупованого Лиману збирав для окупантів розвіддані про місця дислокацію та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки. 

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Особливу увагу він приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також зрадник передавав ворогу координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Прокуратура повідомляє, що чоловік інформував окупантів про рух самохідних артилерійських установок, танків і мобільного шпиталю, а також здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ.

За інформацією СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

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Російська воєнна розвідка завербувала його дистанційно.  Для передачі розвідданих чоловік перебував "на зв’язку" з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол". Прокуратура уточнює, що дані передавали навіднику тактичної групи та розвіднику-саперу батальйонів спецпризначення так званої "ДНР".  

Чоловік перебуває під вартою. Триває розслідування.

 

Теми: Донецька областьРосіяшпигунство
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