CБУ затримала шпигуна російського ГРУ: "зливав" рух мобільного шпиталя ЗСУ

Служба безпеки затримала на Донеччині шпигуна Генерального штабу ЗС РФ, який передавав ворогу інформацію про рух мобільного шпиталю ЗСУ, зброї та шляхи переміщення українських бійців.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За інформацією слідства, з листопада минулого року житель деокупованого Лиману збирав для окупантів розвіддані про місця дислокацію та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Особливу увагу він приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також зрадник передавав ворогу координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Прокуратура повідомляє, що чоловік інформував окупантів про рух самохідних артилерійських установок, танків і мобільного шпиталю, а також здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ.

За інформацією СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

Російська воєнна розвідка завербувала його дистанційно. Для передачі розвідданих чоловік перебував "на зв’язку" з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол". Прокуратура уточнює, що дані передавали навіднику тактичної групи та розвіднику-саперу батальйонів спецпризначення так званої "ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік перебуває під вартою. Триває розслідування.