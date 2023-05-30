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СБУ задержала шпиона российского ГРУ: "сливал" движение мобильного госпиталя ВСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 мая 2023, 10:54
СБУ задержала шпиона российского ГРУ: сливал движение мобильного госпиталя ВСУ
фото сбу

Служба безопасности задержала в Донецкой области шпиона Генерального штаба ВС РФ, который передавал врагу информацию о движении мобильного госпиталя ВСУ, оружия и пути перемещения украинских бойцов.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генпрокурора 

Детали: По информации следствия, с ноября прошлого года житель деоккупированного Лимана собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и пути перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки. 

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Особое внимание он уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через р. Северский Донец в направлении Бахмута. Также предатель передавал врагу координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Прокуратура сообщает, что мужчина информировал оккупантов о движении самоходных артиллерийских установок, танков и мобильного госпиталя, а также сдавал места расположения блокпостов и бомбоубежищ.

По информации СБУ, развединформация нужна была захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

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Российская военная разведка завербовала его дистанционно.  Для передачи разведданных мужчина находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Прокуратура уточняет, что данные передавали наводчику тактической группы и разведчику-саперу батальонов спецназначения так называемой "ДНР".  

Мужчина находится под стражей. Продолжается расследование.

 

Темы: Донецкая областьРосcияшпионаж
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