Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала шпиона российского ГРУ: "сливал" движение мобильного госпиталя ВСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 мая 2023, 10:54
СБУ задержала шпиона российского ГРУ: сливал движение мобильного госпиталя ВСУ
фото сбу

Служба безопасности задержала в Донецкой области шпиона Генерального штаба ВС РФ, который передавал врагу информацию о движении мобильного госпиталя ВСУ, оружия и пути перемещения украинских бойцов.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генпрокурора 

Детали: По информации следствия, с ноября прошлого года житель деоккупированного Лимана собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и пути перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки. 

Особое внимание он уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через р. Северский Донец в направлении Бахмута. Также предатель передавал врагу координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Прокуратура сообщает, что мужчина информировал оккупантов о движении самоходных артиллерийских установок, танков и мобильного госпиталя, а также сдавал места расположения блокпостов и бомбоубежищ.

По информации СБУ, развединформация нужна была захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

Российская военная разведка завербовала его дистанционно.  Для передачи разведданных мужчина находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Прокуратура уточняет, что данные передавали наводчику тактической группы и разведчику-саперу батальонов спецназначения так называемой "ДНР".  

ВИДЕО ДНЯ

Мужчина находится под стражей. Продолжается расследование.

 

Темы: Донецкая областьРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: 2 погибших и 8 раненых
Сырский − защитникам на Лиманском направлении: Скоро наступит время для наступления
Несмотря на химическую атаку, пограиничники и ВСУ отбили 10-часовой штурм врага под Авдеевкой
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: