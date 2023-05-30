Під час зіткнень у Косові постраждали 19 угорських миротворців

Під час зіткнень у косовському місті Звечан у понеділок постраждали 30 військових з лав миротворчого контингенту НАТО, серед них – 19 угорських військових.

Про це повідомила у вівторок миротворча місія KFOR, яка діє в Косові під егідою НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosova News.

У KFOR уточнили, що загалом 30 військових постраждали в понеділок у муніципалітеті Звечан під час сутичок з сербськими протестувальниками.

Серед поранених, як було відомо раніше, 11 італійських військових, а також 19 осіб з лав угорського контингенту.

Постраждалі миротворці отримали численні поранення, зокрема переломи та опіки від запалювальних та вибухових пристроїв. За даними KFOR, поранення не загрожують життю військових.

"Місія KFOR під проводом НАТО збільшила свою присутність у чотирьох муніципалітетах північного Косова, щоб зменшити ризик ескалації у той час, як новообрані мери намагалися обійняти свої посади. Тоді війська KFOR зазнали атак дедалі агресивнішого натовпу.

KFOR завжди діє рішуче та стримано, дотримуючись суворих правил застосування бойових дій. У цьому випадку вони (військові. – Ред.) відповіли на неспровоковані атаки жорстокого та небезпечного натовпу, виконуючи свій мандат ООН неупереджено", – йдеться у заяві, яку місія надіслала ЗМІ.

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Місія KFOR попросила Косово і Сербію взяти на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, закликавши не допустити подальшої ескалації.

У понеділок 29 травня загострилась ситуація в косовському місті Звечан після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світлошумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

Європейський Союз рішуче засудив сутички на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Серби на півночі Косова протестують проти приходу до влади мерів-албанців, які перемогли на виборах з вкрай низькою явкою в умовах бойкоту голосування сербським населенням.