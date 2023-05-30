Во время столкновений в Косове пострадали 19 венгерских миротворцев

Во время столкновений в косовском городе Звечан в понедельник пострадали 30 военных из рядов миротворческого контингента НАТО, среди них – 19 венгерских военных.

Об этом сообщила во вторник миротворческая миссия KFOR, которая действует в Косове под эгидой НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosova News.

В KFOR уточнили, что всего 30 военных пострадали в понедельник в муниципалитете Звечан во время столкновений с сербскими протестующими.

Среди раненых, как было известно ранее, 11 итальянских военных, а также 19 человек из рядов венгерского контингента.

Пострадавшие миротворцы получили многочисленные ранения, в частности переломы и ожоги от зажигательных и взрывных устройств. По данным KFOR, ранения не угрожают жизни военных.

"Миссия KFOR под руководством НАТО увеличила свое присутствие в четырех муниципалитетах северного Косова, чтобы уменьшить риск эскалации в то время, как новоизбранные мэры пытались занять свои должности. Тогда войска KFOR подверглись атакам все более агрессивной толпы.

KFOR всегда действует решительно и сдержанно, соблюдая строгие правила применения боевых действий. В этом случае они (военные. – Ред.) ответили на неспровоцированные атаки жестокой и опасной толпы, выполняя свой мандат ООН беспристрастно", – говорится в заявлении, которое миссия направила СМИ.

ВИДЕО ДНЯ

Миссия KFOR попросила Косово и Сербию взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, призвав не допустить дальнейшей эскалации.

В понедельник 29 мая обострилась ситуация в косовском городе Звечан после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили светошумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

Европейский Союз решительно осудил столкновения на севере Косова и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

Сербы на севере Косова протестуют против прихода к власти мэров-албанцев, которые победили на выборах с крайне низкой явкой в условиях бойкота голосования сербским населением.