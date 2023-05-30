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Ворог намагався піти в наступ на Куп'янському напрямку – звіт ОДА

Альона Мазуренко Вівторок, 30 травня 2023, 12:12

Минулої доби російські окупанти намагалися піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального на Куп'янському напрямку, але відступили з втратами. 

Джерело: звіт обласних державних адміністрацій станом на 9.00 30 травня

Дослівно: "На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами".

Деталі: В Луганській області росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині, а саме — в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Синельниківський район. Вдарили по Покровській громаді зі "Смерча" і "Торнадо-С". Там загинула жінка 1972, поранено 10 осіб, з них одна – дитина 2011р.н.

В Харківській області внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали та були госпіталізовані 5 людей - 3 літні жінки, чоловік 64 років та 14-річний підліток. Вагітна жінка та 10-річна дитина отримали допомогу на місці. 

В Донецькій області росіяни здійснили 24 обстріли. Обстріляли 9 населених пунктів. На Донеччині за добу загинули 2 людини, 10 поранених.

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщині за добу противник здійснив 52 обстріли (343 снаряди), з них по м.Херсон – 10 обстрілів (50 снарядів).

Через ворожий обстріл селища Козацьке Новокаховської громади у власному будинку загинув 61-річний чоловік.

З деокупованої території області евакуювали 100 осіб.

Теми: обстрілвійна
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