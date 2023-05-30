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Враг пытался пойти в наступление на Купянском направлении – отчет ОГА

Алена МазуренкоВторник, 30 мая 2023, 12:12

За прошедшие сутки российские оккупанты пытались пойти в наступление в районе Масютовки и Крохмального на Купянском направлении, но отступили с потерями.

Источник: отчет областных государственных администраций по состоянию на 9.00 30 мая

Дословно: "На линии соприкосновения горячее всего на Купянском направлении. За прошедшие сутки враг пытался пойти в наступление в районе Масютовки и Крохмального, но отступил с потерями".

Детали: В Луганской области россияне вели наступательные действия исключительно на Сватовщине, а именно - в районе Стельмаховки и Новоселовского, где на оба населенных пункта остался один гражданский человек.

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Синельниковский район. Ударили по Покровской общине из "Смерча" и "Торнадо-С". Там погибла женщина 1972 года рождения, ранены 10 человек, из них один - ребенок 2011г.р.

В Харьковской области в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили и были госпитализированы 5 человек - 3 пожилые женщины, мужчина 64 лет и 14-летний подросток. Беременная женщина и 10-летний ребенок получили помощь на месте.

В Донецкой области россияне совершили 24 обстрела. Обстреляли 9 населенных пунктов. В Донецкой области за сутки погибли 2 человека, 10 раненых.

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На Херсонщине за сутки противник совершил 52 обстрела (343 снаряда), из них по г.Херсон - 10 обстрелов (50 снарядов).

Из-за вражеского обстрела поселка Казацкое Новокаховской громады в собственном доме погиб 61-летний мужчина.

С деоккупированной территории области эвакуировали 100 человек.

Темы: обстрелвойна
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