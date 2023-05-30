Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Грузії стверджує, що РФ розв'язала війну через бажання України вступити в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 12:30

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.

Про це він сказав на Форумі глобальної безпеки в Братиславі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було "розширення НАТО". Крім того, сказав Гарібашвілі, було "багато інших причин".

"Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – зазначив Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв, що не бачить достатніх зусиль з боку міжнародної спільноти для створення умов, які б дозволили провести мирні переговори щодо України. 

Нагадаємо, у травні Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.

До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним

Теми: ГрузіяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Грузія
Посли ЄС оголосили демарш Грузії через відновлення авіасполучення з РФ
Партія влади у Грузії заявила, що президентка "пішла не тим шляхом"
Влада Грузії пояснила зближення з РФ "стратегічною політикою терпіння"
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: