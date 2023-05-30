Прем'єр Грузії стверджує, що РФ розв'язала війну через бажання України вступити в НАТО

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.

Про це він сказав на Форумі глобальної безпеки в Братиславі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було "розширення НАТО". Крім того, сказав Гарібашвілі, було "багато інших причин".

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"Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – зазначив Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв, що не бачить достатніх зусиль з боку міжнародної спільноти для створення умов, які б дозволили провести мирні переговори щодо України.

Нагадаємо, у травні Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.

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До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму.

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