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Премьер Грузии утверждает, что РФ развязала войну из-за желания Украины вступить в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 12:30

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили утверждает, что одной из причин, по которым РФ развязала полномасштабную войну против Украины, стало желание Киева присоединиться к НАТО.

Об этом он сказал на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

По словам грузинского премьера, одной из главных причин российской агрессии было "расширение НАТО". Кроме того, сказал Гарибашвили, было "много других причин".

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"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Итак, мы видим последствия", – отметил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили заявлял, что не видит достаточных усилий со стороны международного сообщества для создания условий, которые бы позволили провести мирные переговоры по Украине.

Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.

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К тому же, несмотря на заверения грузинских властей, разрешения на рейсы получила российская авиакомпания, которая летает в аннексированный Крым.

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Темы: ГрузияРосcиявойна
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