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Премьер Грузии утверждает, что РФ развязала войну из-за желания Украины вступить в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 12:30

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили утверждает, что одной из причин, по которым РФ развязала полномасштабную войну против Украины, стало желание Киева присоединиться к НАТО.

Об этом он сказал на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

По словам грузинского премьера, одной из главных причин российской агрессии было "расширение НАТО". Кроме того, сказал Гарибашвили, было "много других причин".

"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Итак, мы видим последствия", – отметил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили заявлял, что не видит достаточных усилий со стороны международного сообщества для создания условий, которые бы позволили провести мирные переговоры по Украине.

Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.

К тому же, несмотря на заверения грузинских властей, разрешения на рейсы получила российская авиакомпания, которая летает в аннексированный Крым.

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Темы: ГрузияРосcиявойна
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