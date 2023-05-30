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ЄС подвоїв макрофінансову допомогу Молдові до 295 млн євро

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 12:35

Рада ЄС у вівторок вирішила подвоїти суму макрофінансової допомоги Молдові, яку вона погодилася надати рік тому. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

У квітні 2022 року Рада ЄС ухвалила законодавство, яке дозволяє ЄС надати Молдові фінансову допомогу в розмірі 150 мільйонів євро. Сьогодні Рада збільшила цю суму на 145 мільйонів євро. Це означає, що загалом Молдова отримає 295 мільйонів євро.

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Макрофінансова допомога ЄС спрямована на підтримку економічної стабілізації та структурних реформ у Молдові, доповнюючи ресурси, надані в рамках фінансової угоди з МВФ.

Це рішення набуде чинності на третій день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Ще до отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Молдова отримувала фінансову допомогу від ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Зараз ця допомога збільшується.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення додаткових 145 млн євро макрофінансової підтримки для Молдови 9 травня.

На початку травня Молдова отримала 40 млн євро у рамках вже затвердженого пакета макрофінансової допомоги на 150 млн євро.  

Теми: ЄСМолдова
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