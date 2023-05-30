Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС удвоил макрофинансовую помощь Молдове до 295 млн евро

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 12:35

Совет ЕС во вторник решил удвоить сумму макрофинансовой помощи Молдове, которую он согласился предоставить год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

В апреле 2022 года Совет ЕС принял законодательство, которое позволяет ЕС предоставить Молдове финансовую помощь в размере 150 миллионов евро. Сегодня Совет увеличил эту сумму на 145 миллионов евро. Это означает, что в целом Молдова получит 295 миллионов евро.

Макрофинансовая помощь ЕС направлена на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения с МВФ.

Это решение вступит в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Еще до получения статуса кандидата на вступление в ЕС Молдова получала финансовую помощь от ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Сейчас эта помощь увеличивается.

Напомним, Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении дополнительных 145 млн евро макрофинансовой поддержки для Молдовы 9 мая.

ВИДЕО ДНЯ

В начале мая Молдова получила 40 млн евро в рамках уже утвержденного пакета макрофинансовой помощи на 150 млн евро.

Темы: ЕСМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
ЕС
ЕС: Насилие против миротворцев НАТО и гражданских в Косово неприемлемо
Боррель заявил об отсутствии оптимизма относительно событий в Украине летом
Послы ЕС объявили демарш Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: