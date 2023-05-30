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ЕС удвоил макрофинансовую помощь Молдове до 295 млн евро

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 12:35

Совет ЕС во вторник решил удвоить сумму макрофинансовой помощи Молдове, которую он согласился предоставить год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

В апреле 2022 года Совет ЕС принял законодательство, которое позволяет ЕС предоставить Молдове финансовую помощь в размере 150 миллионов евро. Сегодня Совет увеличил эту сумму на 145 миллионов евро. Это означает, что в целом Молдова получит 295 миллионов евро.

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Макрофинансовая помощь ЕС направлена на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения с МВФ.

Это решение вступит в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Еще до получения статуса кандидата на вступление в ЕС Молдова получала финансовую помощь от ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Сейчас эта помощь увеличивается.

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Напомним, Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении дополнительных 145 млн евро макрофинансовой поддержки для Молдовы 9 мая.

В начале мая Молдова получила 40 млн евро в рамках уже утвержденного пакета макрофинансовой помощи на 150 млн евро.

Темы: ЕСМолдова
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