ЕС удвоил макрофинансовую помощь Молдове до 295 млн евро
Совет ЕС во вторник решил удвоить сумму макрофинансовой помощи Молдове, которую он согласился предоставить год назад.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.
В апреле 2022 года Совет ЕС принял законодательство, которое позволяет ЕС предоставить Молдове финансовую помощь в размере 150 миллионов евро. Сегодня Совет увеличил эту сумму на 145 миллионов евро. Это означает, что в целом Молдова получит 295 миллионов евро.
Макрофинансовая помощь ЕС направлена на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения с МВФ.
Это решение вступит в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Еще до получения статуса кандидата на вступление в ЕС Молдова получала финансовую помощь от ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Сейчас эта помощь увеличивается.
Напомним, Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении дополнительных 145 млн евро макрофинансовой поддержки для Молдовы 9 мая.
В начале мая Молдова получила 40 млн евро в рамках уже утвержденного пакета макрофинансовой помощи на 150 млн евро.