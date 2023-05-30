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У столиці Латвії демонтували пам'ятник Пушкіну

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 12:49

В латвійській столиці Ризі демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну, який стояв в парку Кронвалда.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LSM.lv.

Після демонтажу Ризьке агентство пам'ятників перемістило скульптуру Пушкіна на склад. Згодом її планують передати Спілці художників.

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Рішення про переміщення скульптури ухвалено у зв'язку з тим, що 2009 року Рада зі збереження та розвитку історичного центру Риги і Державна інспекція з охорони пам'яток культури не схвалили її розміщення в парку Кронвалда, рекомендувавши вибрати інше місце.

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Таким чином те, що скульптура була встановлена в парку і дотепер перебувала там, порушувало нормативні акти. 3 березня 2023 року Рада з пам'ятників Ризької думи висловилася за перенесення скульптури в більш відповідне місце.

Наприкінці квітня коаліція Ризької думи схвалила ідею того, щоб пам'ятник Пушкіну перенесли в інше місце. Депутати вирішили вивчити можливі місця, де згодом можуть встановити монумент, а також висловили намір не зволікати з цим.

Нагадаємо, у березні Російський союз Латвії (РСЛ) провів акцію протесту проти знесення пам'ятника російському поету Александру Пушкіну в Ризі.

Теми: ЛатвіяісторіяРосія
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