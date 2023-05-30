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У столиці Латвії демонтували пам'ятник Пушкіну

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 12:49

В латвійській столиці Ризі демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну, який стояв в парку Кронвалда.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LSM.lv.

Після демонтажу Ризьке агентство пам'ятників перемістило скульптуру Пушкіна на склад. Згодом її планують передати Спілці художників.

Рішення про переміщення скульптури ухвалено у зв'язку з тим, що 2009 року Рада зі збереження та розвитку історичного центру Риги і Державна інспекція з охорони пам'яток культури не схвалили її розміщення в парку Кронвалда, рекомендувавши вибрати інше місце.

Таким чином те, що скульптура була встановлена в парку і дотепер перебувала там, порушувало нормативні акти. 3 березня 2023 року Рада з пам'ятників Ризької думи висловилася за перенесення скульптури в більш відповідне місце.

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Наприкінці квітня коаліція Ризької думи схвалила ідею того, щоб пам'ятник Пушкіну перенесли в інше місце. Депутати вирішили вивчити можливі місця, де згодом можуть встановити монумент, а також висловили намір не зволікати з цим.

Нагадаємо, у березні Російський союз Латвії (РСЛ) провів акцію протесту проти знесення пам'ятника російському поету Александру Пушкіну в Ризі.

Теми: ЛатвіяісторіяРосія
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