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В столице Латвии демонтировали памятник Пушкину

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 12:49

В латвийской столице Риге демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который стоял в парке Кронвалда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Отмечается, что Рижское агентство памятников переместило скульптуру на склад. Впоследствии ее планируют передать Союзу художников.

Решение о перемещении скульптуры принято в связи с тем, что в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили ее размещение в парке Кронвалда, рекомендовав выбрать другое место.

Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, было нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место.

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В конце апреля коалиция Рижской думы выразила одобрение идеи о том, чтобы памятник Пушкину был перенесен в другое место. Депутаты решили изучить возможные места, где монумент впоследствии могут поставить, а также выразили намерение не медлить с этим.

Напомним, в марте Русский союз Латвии (РСЛ) провел акцию протеста против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге.

Темы: ЛатвияисторияРосcия
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