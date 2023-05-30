В столице Латвии демонтировали памятник Пушкину

В латвийской столице Риге демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который стоял в парке Кронвалда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Отмечается, что Рижское агентство памятников переместило скульптуру на склад. Впоследствии ее планируют передать Союзу художников.

Šodien ir vēl viena vēsturiska diena. Rīgā novācām nelegāli uzstādīto Puškina pieminekli. 🇱🇻 pic.twitter.com/yV9cLHbslD May 30, 2023

Решение о перемещении скульптуры принято в связи с тем, что в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили ее размещение в парке Кронвалда, рекомендовав выбрать другое место.

Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, было нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место.

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В конце апреля коалиция Рижской думы выразила одобрение идеи о том, чтобы памятник Пушкину был перенесен в другое место. Депутаты решили изучить возможные места, где монумент впоследствии могут поставить, а также выразили намерение не медлить с этим.

Напомним, в марте Русский союз Латвии (РСЛ) провел акцию протеста против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге.