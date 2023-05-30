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У Німеччині пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 13:35

За два тижні у Німеччині почнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів. 

У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США. 

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.  

За його словами, поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії. 

"Звісно, було би провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він. 

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Навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоби маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації. 

Теми: НімеччинаНАТОавіа
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