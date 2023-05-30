В Германии пройдут самые масштабные в истории НАТО учения авиации
Через две недели в Германии начнутся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут крупнейшими такими маневрами в истории Альянса.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Учения Air Defender 2023 будут проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня. Практически все маневры – 90% – планируются над территорией Германии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.
В учениях примут участие около 250 самолетов и вертолетов, из которых примерно сотня – из Воздушных сил США.
Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что учения должны засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости.
По его словам, вблизи воздушного пространства России планируются "только изолированные маневры" и отрабатывать будут только оборонительные сценарии.
"Конечно, было бы провокацией симулировать вылеты в направлении Калининграда. Но такого мы делать не будем", – отметил он.
Учения планируются в тесной координации с гражданскими диспетчерами и Евроконтролем, чтобы маневры создали наименьшие неудобства для гражданской авиации.