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В Германии пройдут самые масштабные в истории НАТО учения авиации

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 13:35

Через две недели в Германии начнутся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут крупнейшими такими маневрами в истории Альянса.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Учения Air Defender 2023 будут проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня. Практически все маневры – 90% – планируются над территорией Германии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.

В учениях примут участие около 250 самолетов и вертолетов, из которых примерно сотня – из Воздушных сил США.

Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что учения должны засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости.

По его словам, вблизи воздушного пространства России планируются "только изолированные маневры" и отрабатывать будут только оборонительные сценарии.

"Конечно, было бы провокацией симулировать вылеты в направлении Калининграда. Но такого мы делать не будем", – отметил он.

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Учения планируются в тесной координации с гражданскими диспетчерами и Евроконтролем, чтобы маневры создали наименьшие неудобства для гражданской авиации.

Темы: ГерманияНАТОавиа
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