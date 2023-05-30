НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ – джерело
Вівторок, 30 травня 2023, 13:35
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці".
Джерело: УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах
Деталі: За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.
Виправлено: Раніше у новині повідомлялося, що джерела УП підтверджують обшуки в кабінеті голови правління УЗ Євгена Лященка.
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