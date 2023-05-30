НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ – джерело

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці".

Джерело: УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.

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Виправлено: Раніше у новині повідомлялося, що джерела УП підтверджують обшуки в кабінеті голови правління УЗ Євгена Лященка.

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