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НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ – джерело

Тетяна Лозовенко, Соня ЛукашоваВівторок, 30 травня 2023, 13:35
НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ – джерело
ФОТО УЗ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці".

Джерело: УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.

Виправлено: Раніше у новині повідомлялося, що джерела УП підтверджують обшуки в кабінеті голови правління УЗ Євгена Лященка.

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Теми: НАБУобшукиУкрзалізниця
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