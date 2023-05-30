НАБУ проводит обыски у руководства УЗ – источник

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у руководства "Укрзализныци".

Источник: УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По информации источника, речь идет о злоупотреблениях с закупками.

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Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что источники УП подтверждают обыски в кабинете председателя правления УЗ Евгения Лященко.

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