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НАБУ проводит обыски у руководства УЗ – источник

Татьяна Лозовенко, Соня ЛукашоваВторник, 30 мая 2023, 13:35
НАБУ проводит обыски у руководства УЗ – источник
ФОТО УЗ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у руководства "Укрзализныци".

Источник: УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По информации источника, речь идет о злоупотреблениях с закупками.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что источники УП подтверждают обыски в кабинете председателя правления УЗ Евгения Лященко.

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Темы: НАБУобыскиУкрзализныця
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