У партії влади Грузії назвали умову приєднання до санкцій проти РФ

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" заявили, що не вважають обов'язком узгоджувати політику Грузії із зовшіньополітичною лінією ЄС, доки Грузія не є членом Євросоюзу.

Про це сказав генеральний секретар політсили і мер Тбілісі Каха Каладзе, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Грузія Online.

За словами Каладзе, Грузія не приєднується до санкцій, а питання про доцільність авіасполучення з Росією стоятиме на порядку денному після того, як Грузія стане членом Євросоюзу.

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"Грузія поки що не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне в Європу і бажає євроінтеграції. Коли в нас буде статус, і ми станемо країною-членом Євросоюзу, звісно, ухвалюватимемо рішення, які відповідають спільним інтересам", – зазначив він.

Напередодні спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав останні кроки назустріч РФ "стратегічною політикою терпіння".

Нагадаємо, у травні Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.

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До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму.

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