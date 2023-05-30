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В партии власти Грузии назвали условие присоединения к санкциям против РФ

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 13:54

В руководящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не видят обязательства присоединяться к европейским санкциям против России, пока сами не являются членами ЕС.

Об этом сказал генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузія Online".

По словам Каладзе, Грузия не присоединяется к санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза.

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые соответствуют общим интересам", – отметил он.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал последние шаги навстречу РФ "стратегической политикой терпения".

Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.

К тому же, несмотря на заверения грузинских властей, разрешения на рейсы получила российская авиакомпания, которая летает в аннексированный Крым.

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Темы: ГрузияРосcия
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