Польща підписала контракт із США на купівлю ракет Hellfire

Польща оголосила про підписання контракту із США на постачання керованих протитанкових ракет Hellfire, на що вже дав згоду Конгрес США..

Про це у Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ракети використовуватимуть для озброєння гелікоптерів збройних сил країни.

"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", – зазначив Блащак.

AGM-114 Hellfire – американська керована протитанкова ракета класу "повітря — земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).

У квітні Конгрес США дав згоду на продаж Польщі восьмисот ракет Hellfire для озброєння гелікоптерів Apache. 5 травня стало відомо, що Польща отримала перші вісім ударних вертольотів Apache.

Нагадаємо, 15 травня Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS. 25 травня до країни прибули ще дві ракетні системи.