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Польща підписала контракт із США на купівлю ракет Hellfire

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 14:26

Польща оголосила про підписання контракту із США на постачання керованих протитанкових ракет Hellfire, на що вже дав згоду Конгрес США..

Про це у Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ракети використовуватимуть для озброєння гелікоптерів збройних сил країни.

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"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", – зазначив Блащак.

AGM-114 Hellfire – американська керована протитанкова ракета класу "повітря — земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).

У квітні Конгрес США дав згоду на продаж Польщі восьмисот ракет Hellfire для озброєння гелікоптерів Apache. 5 травня стало відомо, що Польща отримала перші вісім ударних вертольотів Apache.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 травня Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS. 25 травня до країни прибули ще дві ракетні системи.

Теми: Польщазброя
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