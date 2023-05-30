Польша подписала контракт с США на покупку ракет Hellfire

Польша объявила о подписании контракта с США на поставку управляемых противотанковых ракет Hellfire, на что уже дал согласие Конгресс США.

Об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ракеты будут использовать для вооружения вертолетов вооруженных сил страны.

"Сегодня подписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ими будут вооружены вертолеты поддержки AW149, а впоследствии ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian", – отметил Блащак.

AGM-114 Hellfire – американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля", запускаемая с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами. Применяется с вертолетов (AH-64 Apache), самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV).

В апреле Конгресс США дал согласие на продажу Польше восьмисот ракет Hellfire для вооружения вертолетов Apache. 5 мая стало известно, что Польша получила первые восемь ударных вертолетов Apache.

Напомним, 15 мая Мариуш Блащак на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS. 25 мая в страну прибыли еще две ракетные системы.