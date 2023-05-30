Польша подписала контракт с США на покупку ракет Hellfire

Польша объявила о подписании контракта с США на поставку управляемых противотанковых ракет Hellfire, на что уже дал согласие Конгресс США.

Об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ракеты будут использовать для вооружения вертолетов вооруженных сил страны.

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"Сегодня подписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ими будут вооружены вертолеты поддержки AW149, а впоследствии ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian", – отметил Блащак.

AGM-114 Hellfire – американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля", запускаемая с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами. Применяется с вертолетов (AH-64 Apache), самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV).

В апреле Конгресс США дал согласие на продажу Польше восьмисот ракет Hellfire для вооружения вертолетов Apache. 5 мая стало известно, что Польша получила первые восемь ударных вертолетов Apache.

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Напомним, 15 мая Мариуш Блащак на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS. 25 мая в страну прибыли еще две ракетные системы.