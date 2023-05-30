​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Владислав Трубіцин у Києві, архівне фото з його Facebook

Депутат Київради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин виїхав з України й не прибув до Вищого антикорупційного суду, тож Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить оголосити його в міжнародний розшук.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Центр протидії корупції (ЦПК), джерело УП у правоохоронних органах

Деталі: САП не називає імені депутата Київської міської ради, але йдеться про "слугу народу" Владислава Трубіцина.

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Його звинувачують в отриманні 1,39 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

16 травня 2023 року обвинувачений у порушення обов’язків не з’явився у судове засідання, адвокати не могли повідомити про місце перебування фігуранта.

Слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місцеперебування обвинуваченого невідоме.

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Прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку столичного депутата. Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щойно його затримають.

Після затримання 11 лютого 2022 року депутату Київради було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн. Заставу за нього внесли – тож на депутата було покладено процесуальні обов’язки, передбачені нормами КПК України.

Згодом ухвалою слідчого судді від 11.05.22 розмір застави зменшено до 10 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 2 млн грн – повернуто заставодавцю.

16.06.2022 слідчий суддя задовольнив клопотання сторони захисту і зменшив розмір застави до 9 886 000, а 1 млн було повернуто заставодавцю.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням депутата Київради, який очолює одну з постійних комісій Київради, і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

За "щедрі пожертви" фігуранти нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва.

Обвинувальний акт щодо депутата та його спільників розглядає Вищий антикорупційний суд. Владислав Трубіцин вдруге не прибув на судове засідання у ВАКС, хоча був попереджений належним чином.

Прокурор САП повідомив, що 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску "Рава-Руська" і до цього часу не повернувся.

Прокурор підготував два клопотання: про оголошення в міжнародний розшук і клопотання про звернення застави в дохід держави.

30 травня адвокати Трубіцина припинили його захист, тож прокурор також попросив призначити депутату адвоката з Центру безоплатної правової допомоги.

Суд відклав засідання до 13:00 понеділка 5 червня і доручив регіональному Центру безоплатної правової допомоги призначити Трубіцину захисника.

Довідка: 40-річний Владислав Трубіцин є депутатом Київської міськради IX скликання від партії "Слуга народу", головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.