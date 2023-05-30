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Центр прийому біженців з України в старому аеропорту Берліна працюватиме і в 2024 році

Вівторок, 30 травня 2023, 15:25

Берлінський центр прийому біженців з України у колишньому аеропорту "Тегель" продовжить своє існування і після кінця 2023 року.

Відповідне рішення ухвалив сенат Берліна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Zeitung.

Сенат Берліна хоче приймати біженців у колишньому аеропорту "Тегель" довше, ніж планувалося раніше.

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Мер Берліна Кай Вегнер підкреслив, що розміщення біженців є завданням для всього міста і буде також на порядку денному ради мерів.

Досі планувалося, що центр прибуття біженців з України в колишньому терміналі С і тимчасові будівлі перед ним буде використовуватися до кінця року.

Тепер роботу центру буде продовжено у 2024 році, деталі зараз опрацьовуються, сказав Вегнер.

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За його словами, планується створити більше заходів для освіти і дозвілля дітей.

У "Тегелі" наразі є місце для 4 500 біженців. За словами сенатора з питань інтеграції Канселя Кізілтепе, зайнято близько 2800 місць. 1600 мешканців – діти.

Наприкінці квітня сенат Берліна продовжив роботу центру прийому біженців з України у "Тегелі" щонайменше до кінця вересня.

Теми: біженцівійнаНімеччина
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