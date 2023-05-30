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Центр приема беженцев из Украины в старом аэропорту Берлина будет работать и в 2024 году

Вторник, 30 мая 2023, 15:25

Берлинский центр приема беженцев из Украины в бывшем аэропорту "Тегель" продолжит свое существование и после конца 2023 года.

Соответствующее решение принял сенат Берлина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Сенат Берлина хочет принимать беженцев в бывшем аэропорту "Тегель" дольше, чем планировалось ранее.

 Мэр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что размещение беженцев является задачей для всего города и будет также на повестке дня совета мэров.

До сих пор планировалось, что центр прибытия беженцев из Украины в бывшем терминале С и временные здания перед ним будет использоваться до конца года.

Теперь работа центра будет продлена в 2024 году, детали сейчас прорабатываются, сказал Вегнер.

По его словам, планируется создать больше мероприятий для образования и досуга детей.

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В "Тегеле" сейчас есть место для 4 500 беженцев. По словам сенатора по вопросам интеграции Канселя Кизилтепе, занято около 2800 мест. 1600 жителей – дети.

В конце апреля сенат Берлина продлил работу центра приема беженцев из Украины в "Тегеле" как минимум до конца сентября.

Темы: беженцывойнаГермания
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