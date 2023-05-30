Два російських чиновники через однокласника в "Укроборонпромі" шпигували в Києві

Співробітник Міністерства оборони РФ Дмитро Гулій та чиновник Міністерства економічного розвитку Росії Віталій Техтелєв задіяли працівника "Укроборонпрому" до розвідувально-підривної діяльності проти України, росіянам висунуто підозру, справа українця вже в суді.

Джерело: управління СБУ у Вінницькій області, Вінницька обласна прокуратура

Деталі: СБУ заявляє, що співробітник Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій і заступник директора правового департаменту Міністерства економічного розвитку РФ Віталій Техтелєв хотіли влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва і дали завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній у столичному регіоні, щоб збирати та передавати в РФ розвіддані.

За даними прокуратури, підозрювані російські чиновники – уродженці України. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони почали працювати в інтересах спецслужб РФ і вийшли на колишнього однокласника одного з них, який працював на підприємстві ДК "Укроборонпром" (стосовно останнього обвинувальний акт за фактом державної зради вже скеровано до суду).

Російські чиновники обіцяли своєму агенту лояльне ставлення з боку окупантів у випадку захоплення Києва.

Росіяни намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт. Також їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Працівник оборонного підприємства погодився на пропозицію свого знайомого. Зв’язок із російськими посадовцями зрадник підтримував через месенджер.

У березні 2022 року, під час оборони Київщини, працівник "Укроборонпрому" передав російському урядовцю деталізовані відомості про результати ракетних та артилерійських обстрілів Києва й околиць; інформацію про позиції, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших українських військових формувань; адреси розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон техніки з фотографіями та геомітками.

Отримані від колишнього однокласника дані співробітник російського Мінекономрозвитку передавав своєму спільнику з Міноборони РФ, а там інформацію використовували для здійснення нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

За даними слідства, окремі відомості, отримані підозрюваними через посередництво працівника українського оборонного підприємства, містили державну таємницю.

У лютому 2023 року СБУ затримала спільника росіян і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого – він надав персональні дані своїх "кураторів" із Росії.

Відтак російські урядовці підозрюються у шпигунстві – збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.