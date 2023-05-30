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Два российских чиновника через одноклассника в "Укроборонпроме" шпионили в Киеве

Вторник, 30 мая 2023, 16:18

Сотрудник Министерства обороны РФ Дмитрий Гулий и чиновник Министерства экономического развития России Виталий Техтелев задействовали работника "Укроборонпрома" к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, россиянам выдвинуто подозрение, дело украинца уже в суде.

Источник: Управление СБУ в Винницкой области, Винницкая областная прокуратура

Детали: СБУ заявляет, что сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития РФ Виталий Техтелев хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве.

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По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева и дали задание – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать в РФ разведданные.

По данным прокуратуры, подозреваемые российские чиновники – уроженцы Украины. С началом полномасштабного вторжения России в Украину, они начали работать в интересах спецслужб РФ и вышли на бывшего одноклассника одного из них, который работал на предприятии ГК "Укроборонпром" (в отношении последнего обвинительный акт по факту государственной измены уже направлен в суд). 

 

Российские чиновники обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов в случае захвата Киева.

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Россияне пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт. Также их интересовали данные о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.

Работник оборонного предприятия согласился на предложение своего знакомого. Связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер.

В марте 2022 года, во время обороны Киевщины, работник "Укроборонпрома" передал российскому чиновнику детализированные сведения о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов Киева и окрестностей; информацию о позициях, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ и других украинских военных формирований; адреса расположения блокпостов, инженерных укреплений, складов вооружения и о движении колонн техники с фотографиями и геометки.

Полученные от бывшего одноклассника данные сотрудник российского Минэкономразвития передавал своему сообщнику из Минобороны РФ, а там информацию использовали для осуществления новых артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям. 

По данным следствия, отдельные сведения, полученные подозреваемыми через посредничество работника украинского оборонного предприятия, содержали государственную тайну.

В феврале 2023 года СБУ задержала сообщника россиян и сообщила ему о подозрении в государственной измене. В ходе расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного – он предоставил персональные данные своих "кураторов" из России.

Поэтому российские чиновники подозреваются в шпионаже – сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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