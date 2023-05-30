СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу

Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба роз’яснює, що насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

РФ використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.

Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам", пояснюють в СБУ.

Також спецслужба наголошує: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів.

Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.

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Українців просять бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій. Про виявлені стріми з камер потрібно повідомляти на офіційний чат-бот СБУ.

Додатково: 30 травня СБУ здійснила також СМС-розсилку багатьом абонентам з подібним повідомленням.