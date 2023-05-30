СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу

Служба безопасности Украины призывает владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан - сообщать о выявленных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба разъясняет, что прежде всего это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

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РФ использует уязвимость современных вебкамер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени.

Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский "взлом", объясняют в СБУ.

Также спецслужба отмечает: запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствий вражеских обстрелов.

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Распространение таких записей является преступлением, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Украинцев просят быть бдительными и придерживаться рекомендаций по безопасности. О выявленных стримах с камер нужно сообщать на официальный чат-бот СБУ.

Дополнительно: 30 мая СБУ осуществила также СМС-рассылку многим абонентам с подобным сообщением.