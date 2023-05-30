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ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 17:51

Рада Європейського Союзу у вівторок ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Як і повідомляли раніше ЗМІ, під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. 

Обмеження передбачають, що активи підсанкційних осіб у юрисдикціях Європейського Союзу заморожуються, а самі вони не зможуть потрапити на територію ЄС та інших держав, які приєднаються до санкцій.

Нагадаємо, Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну. 

Читайте також: Антиросійська Молдова. Як Санду штовхає країну до ЄС та шукає соратників у новому парламенті.

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Теми: МолдовасанкціїЄС
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