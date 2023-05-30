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ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 17:51

Совет Европейского Союза во вторник принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Как и сообщали ранее СМИ, под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

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В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы.

Ограничения предусматривают, что активы подсанкционных лиц в юрисдикциях Европейского Союза замораживаются, а сами они не смогут попасть на территорию ЕС и других государств, которые присоединятся к санкциям.

Напомним, Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.

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Темы: МолдовасанкцииЕС
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