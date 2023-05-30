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Бійці ССО влаштували вдалу засідку на російських військових на Дніпрі

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 19:00
Бійці ССО влаштували вдалу засідку на російських військових на Дніпрі
фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Сили спецоперацій ЗСУ розповіли про завдання на одному з островів Херсонщини і вдале знищення російського човна.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку.

Під час виконання розвідувального завдання воїни Сил спеціальних операцій почули, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група російських військових. Для воїнів ССО вони були як на долоні.

Оператори бойової групи миттєво відкрили вогонь по противнику і одразу знищили командира та човняра, який вів катер – це в подальшому підтвердили отримані розвіддані. Більше подробиць – у розповіді воїна морського центру ССО України, який брав участь у засідці".

Деталі: На оприлюдненому у вівторок відео оператор ССО розповідає, що його група отримала завдання – висадитись на один із островів Дніпра у Херсонській області, провести зачистку і зайняти позицію.

ВІДЕО ДНЯ

Через пів доби після успішгого виконання завдання оператори ССО в засідці почули гул човна, впевнились, що це ворог, та відкрили вогонь на ураження. Противник відкрив вогонь у відповідь із кулемета. На щастя, спецпризначенці не отримали ушкоджень чи поранень.

Влучними пострілами українські воїни прибрали човняра та командира ворожої групи, потім влучили в мотор і ворожий плавзасіб загорівся.

Човен зайшов у комиші, вже на другий день бійці ССО підійшли до ураженого ворожого катера і завершили свою місію вогнем із крупнокаліберного кулемета.

Теми: ССОХерсонська областьвійна
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