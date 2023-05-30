Бойцы ССО устроили удачную засаду на российских военных на Днепре

Силы спецопераций ВСУ рассказали о задании на одном из островов Херсонщины и удачном уничтожении российской лодки.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Удачную засаду на российских военных устроили операторы ССО Украины на одном из участков южного направления.

Во время выполнения разведывательного задания воины Сил специальных операций услышали, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Оказалось, что это была группа российских военных. Для воинов ССО они были как на ладони.

Операторы боевой группы мгновенно открыли огонь по противнику и сразу уничтожили командира и лодочника, который вел катер - это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные. Больше подробностей - в рассказе воина морского центра ССО Украины, который принимал участие в засаде".

Детали: На обнародованном во вторник видео оператор ССО рассказывает, что его группа получила задание - высадиться на один из островов Днепра в Херсонской области, провести зачистку и занять позицию.

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Через полсуток после успешного выполнения задания операторы ССО в засаде услышали гул лодки, убедились, что это враг, и открыли огонь на поражение. Противник открыл ответный огонь из пулемета. К счастью, спецназовцы не получили повреждений или ранений.

Меткими выстрелами украинские воины убрали лодочника и командира вражеской группы, затем попали в мотор и вражеское плавсредство загорелось.

Лодка зашла в камыши, уже на второй день бойцы ССО подошли к пораженному вражескому катеру и завершили свою миссию огнем из крупнокалиберного пулемета.