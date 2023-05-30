Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы ССО устроили удачную засаду на российских военных на Днепре

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 19:00
Бойцы ССО устроили удачную засаду на российских военных на Днепре
фото: 73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого

Силы спецопераций ВСУ рассказали о задании на одном из островов Херсонщины и удачном уничтожении российской лодки.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Удачную засаду на российских военных устроили операторы ССО Украины на одном из участков южного направления.

Реклама:

Во время выполнения разведывательного задания воины Сил специальных операций услышали, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Оказалось, что это была группа российских военных. Для воинов ССО они были как на ладони.

Операторы боевой группы мгновенно открыли огонь по противнику и сразу уничтожили командира и лодочника, который вел катер - это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные. Больше подробностей - в рассказе воина морского центра ССО Украины, который принимал участие в засаде".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На обнародованном во вторник видео оператор ССО рассказывает, что его группа получила задание - высадиться на один из островов Днепра в Херсонской области, провести зачистку и занять позицию.

Через полсуток после успешного выполнения задания операторы ССО в засаде услышали гул лодки, убедились, что это враг, и открыли огонь на поражение. Противник открыл ответный огонь из пулемета. К счастью, спецназовцы не получили повреждений или ранений.

Меткими выстрелами украинские воины убрали лодочника и командира вражеской группы, затем попали в мотор и вражеское плавсредство загорелось.

Лодка зашла в камыши, уже на второй день бойцы ССО подошли к пораженному вражескому катеру и завершили свою миссию огнем из крупнокалиберного пулемета.

Темы: ССОХерсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
ССО
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: