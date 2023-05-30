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У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, над базою окупантів чорний дим – мер

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 20:20
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, над базою окупантів чорний дим – мер
фото: life.pravda.com.ua

В окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи, після чого в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит" піднявся чорний дим.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: Приблизно о 18:30 міський голова написав, що все місто почуло "потужні вибухи" у Мелітополі, і пообіцяв пізніше уточнити деталі.

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За годину він повідомив, що мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу.

 
Фото чорного диму

За словами Федорова, окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте, зауважив очільник міста, "дим підіймається від землі до неба".

 
Місце вибуху на мапі

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Теми: Мелітопольвибух
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