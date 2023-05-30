В Мелитополе прогремели мощные взрывы, над базой оккупантов черный дым – мэр

В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, после чего в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит" поднялся черный дым.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: Примерно в 18:30 городской голова написал, что весь город услышал "мощные взрывы" в Мелитополе, и пообещал позже уточнить детали.

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Через час он сообщил, что жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя - в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу.

Фото черного дыма

По словам Федорова, оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако, отметил глава города, "дым поднимается от земли до неба".

Место взрыва на карте