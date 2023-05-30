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США в середу оголосять про пакет допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 20:32

Сполучені Штати в середу нададуть додаткові 300 мільйонів доларів нової військової допомоги Україні в пакеті, який, як очікується, міститиме боєприпаси для системи протиракетної оборони Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це "Голосу Америки" у вівторок повідомили джерела.

Як стверджується, в пакеті військової допомоги, окрім ракет для ЗРК Patriot, будуть передбачені ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, танкові боєприпаси й протитанкові засоби.

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Серед конкретних типів амуніції, яка може бути в американському пакеті допомоги, згадуються некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням. Також, пише "Голос Америки", йдеться про системи ППО Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Цей пакет допомоги США стане 39-им за ліком, санкціонованим указом президента Джо Байдена про скорочення запасів військової техніки зі складів Міністерства оборони, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше у травні Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів для покриття критичних потреб.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

Нещодавно, однак, з’ясувалось, що це число завищене щонайменше на три мільярди через помилку в обліку вартості військової техніки в Міністерстві оборони США.

Теми: СШАУкраїнавійна
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