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США в середу оголосять про пакет допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 20:32

Сполучені Штати в середу нададуть додаткові 300 мільйонів доларів нової військової допомоги Україні в пакеті, який, як очікується, міститиме боєприпаси для системи протиракетної оборони Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це "Голосу Америки" у вівторок повідомили джерела.

Як стверджується, в пакеті військової допомоги, окрім ракет для ЗРК Patriot, будуть передбачені ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, танкові боєприпаси й протитанкові засоби.

Серед конкретних типів амуніції, яка може бути в американському пакеті допомоги, згадуються некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням. Також, пише "Голос Америки", йдеться про системи ППО Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Цей пакет допомоги США стане 39-им за ліком, санкціонованим указом президента Джо Байдена про скорочення запасів військової техніки зі складів Міністерства оборони, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше у травні Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів для покриття критичних потреб.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

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Нещодавно, однак, з’ясувалось, що це число завищене щонайменше на три мільярди через помилку в обліку вартості військової техніки в Міністерстві оборони США.

Теми: СШАУкраїнавійна
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