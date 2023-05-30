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США в среду объявят о пакете помощи Украине на $300 млн - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 20:32

Соединенные Штаты в среду предоставят дополнительные 300 миллионов долларов новой военной помощи Украине в пакете, который, как ожидается, будет содержать боеприпасы для системы противоракетной обороны Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Голосу Америки" во вторник сообщили источники.

Как утверждается, в пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут предусмотрены ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства.

Среди конкретных типов амуниции, которая может быть в американском пакете помощи, упоминаются неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением. Также, пишет "Голос Америки", речь идет о системах ПВО Avenger и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Этот пакет помощи США станет 39-ым по счету, санкционированным указом президента Джо Байдена о сокращении запасов военной техники со складов Министерства обороны, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, ранее в мае Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасения, что средства на поддержку Киева могут вскоре иссякнуть.

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Недавно, однако, выяснилось, что это число завышено минимум на три миллиарда из-за ошибки в учете стоимости военной техники в Министерстве обороны США.

Темы: СШАУкраинавойна
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