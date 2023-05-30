Дві третини німців проти надання Україні далекобійних крилатих ракет

Переважна більшість жителів Німеччини виступають проти надання Україні далекобійної зброї.

Про це свідчать результати опитування RTL та ntv, передає "Європейська правда".

На запитання "Чи повинна Німеччина постачати Україні крилаті ракети?" лише 25% респондентів відповіли "так", а 66% – "ні".

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Як зазначається, таке ставлення характерне для виборців усіх політичних сил Німеччини.

Як повідомлялося, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

За кілька днів до цього експерт ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. За його словами, ці ракети з дальністю дії до 500 кілометрів дозволять "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

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Близько 600 ракет Taurus були закуплені для німецьких збройних сил десять років тому. З них "близько 150" все ще експлуатуються сьогодні.

Міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Водночас він також сказав, що "вважає, що ми повинні підтримати Україну всіма дозволеними міжнародним правом системами, необхідними для перемоги в цій війні, і які ми можемо надати".