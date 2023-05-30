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Две трети немцев против предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 20:34

Подавляющее большинство жителей Германии выступают против предоставления Украине дальнобойного оружия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL и ntv, передает "Европейская правда".

На вопрос "Должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты?" только 25% респондентов ответили "да", а 66% – "нет".

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Как отмечается, такое отношение характерно для избирателей всех политических сил Германии.

Как сообщалось, Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

За несколько дней до этого эксперт ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер высказался в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, эти ракеты с дальностью действия до 500 километров позволят "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

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Около 600 ракет Taurus были закуплены для немецких вооруженных сил десять лет назад. Из них "около 150" все еще эксплуатируются сегодня.

Министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера. В то же время он также сказал, что "считает, что мы должны поддержать Украину всеми разрешенными международным правом системами, необходимыми для победы в этой войне, и которые мы можем предоставить".

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