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Две трети немцев против предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 20:34

Подавляющее большинство жителей Германии выступают против предоставления Украине дальнобойного оружия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL и ntv, передает "Европейская правда".

На вопрос "Должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты?" только 25% респондентов ответили "да", а 66% – "нет".

Как отмечается, такое отношение характерно для избирателей всех политических сил Германии.

Как сообщалось, Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

За несколько дней до этого эксперт ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер высказался в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, эти ракеты с дальностью действия до 500 километров позволят "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

Около 600 ракет Taurus были закуплены для немецких вооруженных сил десять лет назад. Из них "около 150" все еще эксплуатируются сегодня.

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Министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера. В то же время он также сказал, что "считает, что мы должны поддержать Украину всеми разрешенными международным правом системами, необходимыми для победы в этой войне, и которые мы можем предоставить".

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