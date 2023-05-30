Нардеп "Слуги народу" під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 млн – ЗМІ

Журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними попереднього розслідування видання, нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій був одним з візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту — бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохтій злагоджено голосував з усією групою.

Після повномасштабного російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три автомобілі, усі вони купувались на ім’я його дружини Аліни Левченко. Дружина — донька футбольного тренера Віталія Левченка, колишня помічниця нардепа Сергія Капліна та колишня радниця ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Так, у липні 2022-го року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 000 доларів і того ж місяця стала власницею Mercedes-Benz G400 2020-го року випуску. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 800 дол.

У грудні 2022-го Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover. За словами Торохтія, автомобіль подружжя передзамовило ще у 2021-му році, "дійшов" позашляховик до них так пізно через повномасштабну війну. Подібний до Range Rover Левченко автомобіль нині продається за 185 000 дол.

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У березні 2023-го року Range Rover "обміняли" на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022-го року. Судячи з двокольорового виконання авто, це спецверсія моделі EQS 580 – Edition One. Новий такий можна знайти у продажу за 197 851 дол, а у березні EQS 580 Edition One продавався за 185 тис. дол. Журналісти зафіксували, як цим автомобілем Левченко користується сам нардеп.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Торохтій був серед ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їхніх повноважень. Однак, цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.

23 квітня 2022-го року Богдан Торохтій вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт "Порубне", що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це Bihus.Info дізнались із судового реєстру — нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання вирішили у позасудовому порядку.

Журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у соціальних мережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 р. незадовго до другої річниці їхнього шлюбу.

Bihus.Info з’ясували це завдяки кільком фотографім Левченко, зробленим у болгарському містечку Єленіте. Попри те, що Левченко не використовувала геотег, журналісти ідентифікували місце зйомки по металевій решітці, серветці та вікну — це заклад Fish Restaurant Levant Beach, розташований на узбережжі Чорного моря в Єленіте.

14-го серпня 2022-го Левченко публікувала фото себе у закладі. За кілька днів, 20 серпня, на річницю весілля, — спільне з Торохтієм, зроблене з того ж місця, у тому ж одязі, з тим же макіяжем та прикрасами і, вочевидь, в той же день, що й попереднє. Загалом влітку 2022 р. Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує: в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото в Болгарії з Торохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022-го.

У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах: до дітей, які виїхали з України, а також до дружини.

У випадку з перебуванням у Болгарії, Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022-го, як і ймовірну мету перебування там. Попросив надіслати йому текстово питання і дати час на підготовку відповіді. За півгодини після надсилання запитань, Торохтій переслав журналісту скріншот, на якому було видно дату створення спільного фото з Левченко у Fish Restaurant Levant Beach — 27 вересня 2021-го року. Це мало натякати, що фотографія зроблена не у 2022-му році.

Водночас журналісти зазначають, що на техніці виробництва Apple можна змінити дату створення фото, обійшовши фіксацію зміни метаданих:

Окрім цього, журналісти проаналізували публікації Аліни Левченко за вересень 2021-го року — вони свідчать, що в той час вона з Торохтієм перебувала у Києві. 27-го вересня Левченко опублікувала фото зі свого помешкання у Києві і спільне з Торохтієм фото зі столичного закладу "Веранда на Дніпрі". У попередній і наступні дні Левченко також публікувала фото з Києва. І загалом у вересні 2021-го не публікувала жодного фото чи відео з Болгарії (де, за нинішньою версією нардепа, вона перебувала в той час).

Про те, що спільне фото Левченко та Торохтія з Болгарії зроблене не в 2021 році, як намагався переконати редакцію нардеп, також свідчить екстер’єр закладу на фото. Він відповідає стану літа 2022 року, а не вересня 2021-го.

28 серпня 2022-го дружина нардепа опублікувала серію фото, зроблених перед фасадом закладу Fish Restaurant Levant Beach. Сукня, макіяж, аксесуари ідентичні тим, у яких Аліна Левченко фотографувалася з Богданом Торохтієм. Відтак, на одному з елементів фасаду можна помітити дві темні відмітини, а також праворуч від них тріщину, яка ближче до низу роздвоюється.

Журналісти проаналізували фотографії інших користувачів Instagram, зроблених у цьому закладі у різні часи.

У серпні 2021-го року поряд з тріщиною ще не було жодної з двох відмітин.

У червні 2022-го на фотографіях із закладу з’явилася тільки одна відмітина. У липні 2022-го вперше зафіксовано дві відмітини, ідентичні тим, що були на фото Аліни Левченко.

Відтак журналісти переконані, що нардеп Богдан Торохтій намагався ввести їх в оману і підробив метадані фото з Болгарії, де він насправді перебував з дружиною у серпні 2022 року.