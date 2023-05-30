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Нардеп "Слуги народа" во время войны отдыхает за границей и ездит на новом авто за 7 млн – СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 30 мая 2023, 20:40
Нардеп Слуги народа во время войны отдыхает за границей и ездит на новом авто за 7 млн – СМИ
Bihus Info

Журналисты зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: По данным предыдущего расследования издания, нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий был одним из визитеров офиса теневого куратора группы депутатов парламента - бизнесмена Ильи Павлюка. Эта группа известна организованными голосованиями в пользу различных финансово-промышленных групп, чаще всего в интересах олигарха Рината Ахметова. Торохтий слаженно голосовал со всей группой.

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После полномасштабного российского вторжения семья Торохтия успела сменить три автомобиля, все они покупались на имя его жены Алины Левченко. Жена - дочь футбольного тренера Виталия Левченко, бывшая помощница нардепа Сергея Каплина и бывшая советница экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Так, в июле 2022-го года Алина Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за 76 000 долларов и в том же месяце стала обладательницей Mercedes-Benz G400 2020-го года выпуска. Самая низкая стоимость такого внедорожника на вторичном рынке составляет 158 800 долл.

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В декабре 2022-го Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover. По словам Торохтия, автомобиль супруги предзаказали еще в 2021-м году, "дошел" внедорожник к ним так поздно из-за полномасштабной войны. Подобный Range Rover Левченко автомобиль сейчас продается за 185 000 долл.

В марте 2023-го года Range Rover "обменяли" на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022-го года. Судя по двухцветному исполнению авто, это спецверсия модели EQS 580 - Edition One. Новый такой можно найти в продаже за 197 851 долл, а в марте EQS 580 Edition One продавался за 185 тыс. долл. Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем Левченко пользуется сам нардеп.

 

Незадолго до полномасштабного вторжения Торохтий был среди инициаторов законопроекта №7055. Им предусматривался запрет на выезд из страны для народных депутатов, кроме как по распоряжению президента для осуществления их полномочий. Однако, этот законодательный запрет для нардепов так и не приняли.

А 23 апреля 2022-го года Богдан Торохтий уже пытался выехать из страны через пограничный пункт "Порубное" на границе с Румынией. В тот раз пограничники не выпустили его из страны. Об этом Bihus.Info узнали из судебного реестра - нардеп подал в суд, чтобы обжаловать решение о запрете на выезд, вопрос решили во внесудебном порядке.

Журналистам удалось идентифицировать один из выездов Торохтия за границу благодаря публикациям жены нардепа в социальных сетях. Торохтий с Левченко находились в Болгарии в августе 2022 г. незадолго до второй годовщины их брака.

Bihus.Info выяснили это благодаря нескольким фотографиям Левченко, сделанным в болгарском городке Елените. Несмотря на то, что Левченко не использовала геотег, журналисты идентифицировали место съемки по металлической решетке, салфетке и окну - это заведение Fish Restaurant Levant Beach, расположенное на побережье Черного моря в Елените.

14-го августа 2022-го Левченко публиковала фото себя в заведении. Через несколько дней, 20 августа, на годовщину свадьбы, - совместное с Торохтием, сделанное с того же места, в той же одежде, с тем же макияжем и украшениями и, очевидно, в тот же день, что и предыдущее. В целом летом 2022 г. Левченко выкладывала много фото из Болгарии, что подтверждает: в то время она находилась именно в этой стране. А совместное фото в Болгарии с Торохтием доказывает, что он также был там в августе 2022-го.

В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу после полномасштабного вторжения по семейным делам: к детям, которые выехали из Украины, а также к жене.

В случае с пребыванием в Болгарии, Торохтий ответил, что не помнит, выезжал ли он туда в августе 2022-го, как и вероятную цель пребывания там. Попросил прислать ему текстово вопрос и дать время на подготовку ответа. Через полчаса после отправки вопросов, Торохтий переслал журналисту скриншот, на котором была видна дата создания совместного фото с Левченко в Fish Restaurant Levant Beach - 27 сентября 2021-го года. Это должно было намекать, что фотография сделана не в 2022-м году.

В то же время журналисты отмечают, что на технике производства Apple можно изменить дату создания фото, обойдя фиксацию изменения метаданных.

Кроме этого, журналисты проанализировали публикации Алины Левченко за сентябрь 2021-го года - они свидетельствуют, что в то время она с Торохтием находилась в Киеве. 27-го сентября Левченко опубликовала фото из своего дома в Киеве и совместное с Торохтием фото из столичного заведения "Веранда на Днепре". В предыдущий и последующие дни Левченко также публиковала фото из Киева. И вообще в сентябре 2021-го не публиковала ни одного фото или видео из Болгарии (где, по нынешней версии нардепа, она находилась в то время).

О том, что совместное фото Левченко и Торохтия из Болгарии сделано не в 2021 году, как пытался убедить редакцию нардеп, также свидетельствует экстерьер заведения на фото. Он соответствует состоянию лета 2022 года, а не сентября 2021-го.

28 августа 2022-го жена нардепа опубликовала серию фото, сделанных перед фасадом заведения Fish Restaurant Levant Beach. Платье, макияж, аксессуары идентичны тем, в которых Алина Левченко фотографировалась с Богданом Торохтием. Следовательно, на одном из элементов фасада можно заметить две темные отметины, а также справа от них трещину, которая ближе к низу раздваивается.

Журналисты проанализировали фотографии других пользователей Instagram, сделанных в этом заведении в разное время. В августе 2021-го года рядом с трещиной еще не было ни одной из двух отметин. В июне 2022-го на фотографиях из заведения появилась только одна отметка. В июле 2022-го впервые зафиксированы две отметины, идентичные тем, что были на фото Алины Левченко.

Поэтому журналисты убеждены, что нардеп Богдан Торохтий пытался ввести их в заблуждение и подделал метаданные фото из Болгарии, где он на самом деле находился с женой в августе 2022 года.

Темы: Слуга народа
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