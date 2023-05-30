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Блінкен анонсував нові санкції проти РФ – зокрема через іранські дрони

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 20:59

Сполучені Штати в середу оголосять про нові санкції проти Росії, які стосуються зокрема технологій, що використовуються в іранських дронах-камікадзе.

Про це під час візиту до Швеції у вівторок оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Завтра ми оголосимо про нові заходи, які доповнять наші заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних людях і цивільній інфраструктурі", – сказав Блінкен.

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Він додав, що нові санкції США будуть також спрямовані на протидію російській дезінформації та "захист правозахисників в інтернеті".

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

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Серед іншого, Каспійське море, ймовірно, є одним із основних шляхів постачання з Ірану до Росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку Тегеран надає Кремлю у зв’язку з війною проти України та західними санкціями. 

Теми: СШАРосіясанкціїШахед
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