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Блинкен анонсировал новые санкции против РФ - в частности из-за иранских дронов

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 20:59

Соединенные Штаты в среду объявят о новых санкциях против России, которые касаются в частности технологий, используемых в иранских дронах-камикадзе.

Об этом во время визита в Швецию во вторник объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Завтра мы объявим о новых мерах, которые дополнят наши меры по экспортному контролю технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для ударов по украинским гражданским людям и гражданской инфраструктуре", – сказал Блинкен.

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Он добавил, что новые санкции США будут также направлены на противодействие российской дезинформации и "защиту правозащитников в интернете".

Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

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Среди прочего, Каспийское море, вероятно, является одним из основных путей поставки из Ирана в Россию ударных беспилотников иранского производства и другой поддержки, которую Тегеран предоставляет Кремлю в связи с войной против Украины и западными санкциями.

Темы: СШАРосcиясанкцииШахед
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