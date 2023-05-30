Прокуратура розслідує мільйонні розкрадання на будівництві мосту в Києві. Кличко каже: "Порушень немає"

Київська міська прокуратура встановила факти мільйонних розкрадань на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту; столична влада стверджує, що ніяких порушень немає.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, лист мера Києва на адресу Київської міської прокуратури, що є в розпорядженні УП

Деталі: За даними слідства, у 2017 році між столичним комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" з метою завершення будівництва Подільського мосту були укладені договори, в рамках яких генпідрядник отримав кошти на загальну суму понад 6 мільярдів гривень.

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Розслідуючи законність використання коштів, виділених на будівництво, правоохоронні органи упродовж 2019-2022 років встановили численні фінансові зловживання та повідомили про підозру як замовнику будівництва так і його виконавцям.

За результатами цих розслідувань у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно керівника ТОВ "Еко-Буд-Трейд" за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду було скеровано обвинувальні акти відносно двох субпідрядників.

Крім того, у травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідпрядної організації у завданні збитків на ще понад 6 млн грн. Обох підозрюваних суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні 2023 року Державна служба фінансового моніторингу провела перевірку законності руху коштів, перерахованих упродовж березня-квітня 2023 року на рахунки ТОВ "Еко-Буд-Трейд" та ще однієї компанії (ТОВ "Сітілайт Форм") на загальну суму 407,95 млн грн. Ці кошти також виділялися на добудову Подільського мосту.

Держфінмоніторинг встановив схему, спрямовану на заволодіння виділеними бюджетними коштами шляхом розміщення на депозитних рахунках підконтрольних товариств, погашення кредитів, використання ризикових фінансових інструментів на кшталт "фінансової допомоги" чи "зустрічних транзитів", а також із залученням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та "транзитності".

Так, установлено, що підрядник ТОВ "Сітілайт Форм" перерахував отримані бюджетні кошти у сумі близько 115 млн грн нібито за виконання будівельних робіт на рахунки кількох ТОВ. Вони, у свою чергу, перевели їх на рахунки інших субʼєктів господарювання вже під виглядом придбання взуття, продуктів харчування, автозапчастин, господарчих товарів тощо.

13 квітня 2023 року Держфінанмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції по рахунках підрядників – ТОВ "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "Сітілайт Форм".

Загальна сума зупинених коштів ТОВ "Еко-Буд-Трейд" становить 187 млн гривень, ТОВ "Сітілайт Форм" - 3,2 млн. грн. та у інших підприємствах по ланцюгу руху коштів – 17,2 млн. грн.

За результатами аналізу вилучених у результаті обшуків документів правоохоронці попередньо виявили факти суттєвого завищення вартості залучених послуг та матеріалів, а також обсягів проведених робіт.

Вказане свідчить про внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та як наслідок безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних підприємств.

Для встановлення суми завданих державі збитків та документування кримінальних правопорушень за вказаними фактами призначено судові будівельно-технічні та товарознавчі експертизи.

Слідчий суддя Подільського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти у сумі понад 207 млн грн. на рахунках підприємств, що залучені до злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, зокрема таких як ТОВ "Еко-Буд-Трейд", ТОВ "Сітілайт Форм" та інших підприємств з ознаками фіктивності.

Водночас мер Києва Віталій Кличко надіслав лист на ім’я очільника Київської міської прокуратури, в якому скаржиться на блокування коштів на рахунках комунальників і підрядників.

Мер стверджує, що всі перевірки правоохоронців та контролюючих органів "не виявили порушень" у діях замовника – столичних комунальників.

Кличко наголошує на важливості для столиці будівництва Подільського мосту (триває з 1993 року –ред.) і просить розблокувати рахунки.

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