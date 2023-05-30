Прокуратура расследует миллионные хищения на строительстве моста в Киеве. Кличко: "Нарушений нет"

Киевская городская прокуратура установила факты миллионных хищений на строительстве Подольско-Воскресенского моста; столичная власть утверждает, что никаких нарушений нет.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, письмо мэра Киева в адрес Киевской городской прокуратуры, имеющееся в распоряжении УП

Детали: По данным следствия, в 2017 году между столичным коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" с целью завершения строительства Подольского моста были заключены договоры, в рамках которых генподрядчик получил средства на общую сумму более 6 миллиардов гривен.

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Расследуя законность использования средств, выделенных на строительство, правоохранительные органы в течение 2019-2022 годов установили многочисленные финансовые злоупотребления и сообщили о подозрении как заказчику строительства так и его исполнителям.

По результатам этих расследований в мае 2023 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя ООО "Эко-Строй-Трейд" по факту растраты более 36 млн грн из-за завышения стоимости работ. Ранее по этим же фактам в суд были направлены обвинительные акты в отношении двух субподрядчиков.

Кроме того, в мае 2023 года правоохранители сообщили о подозрении директору КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации в нанесении ущерба на еще более 6 млн грн. Обоих подозреваемых суд отправил под круглосуточный домашний арест.

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В апреле 2023 года Государственная служба финансового мониторинга провела проверку законности движения средств, перечисленных в течение марта-апреля 2023 года на счета ООО "Эко-Строй-Трейд" и еще одной компании (ООО "Ситилайт Форм") на общую сумму 407,95 млн грн. Эти средства также выделялись на достройку Подольского моста.

Госфинмониторинг установил схему, направленную на завладение выделенными бюджетными средствами путем размещения на депозитных счетах подконтрольных обществ, погашение кредитов, использование рисковых финансовых инструментов вроде "финансовой помощи" или "встречных транзитов", а также с привлечением субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и "транзитности".

Так, установлено, что подрядчик ООО "Ситилайт Форм" перечислил полученные бюджетные средства в сумме около 115 млн грн якобы за выполнение строительных работ на счета нескольких ООО. Они, в свою очередь, перевели их на счета других субъектов хозяйствования уже под видом приобретения обуви, продуктов питания, автозапчастей, хозяйственных товаров и тому подобное.

13 апреля 2023 года Госфинанмониторинг остановил расходные финансовые операции по счетам подрядчиков - ООО "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Ситилайт Форм".

Общая сумма остановленных средств ООО "Эко-Строй-Трейд" составляет 187 млн гривен, ООО "Ситилайт Форм" - 3,2 млн. грн. и в других предприятиях по цепи движения средств - 17,2 млн. грн.

По результатам анализа изъятых в результате обысков документов правоохранители предварительно выявили факты существенного завышения стоимости привлеченных услуг и материалов, а также объемов проведенных работ.

Указанное свидетельствует о внесении заведомо ложных сведений в официальные документы и как следствие безосновательном перечислении бюджетных средств на счета подрядных предприятий.

Для установления суммы нанесенного государству ущерба и документирования уголовных правонарушений по указанным фактам назначены судебные строительно-технические и товароведческие экспертизы.

Следственный судья Подольского районного суда Киева наложил арест на денежные средства в сумме более 207 млн грн. на счетах предприятий, вовлеченных в преступную схему по хищению бюджетных средств, в частности таких как ООО "Эко-Строй-Трейд", ООО "Ситилайт Форм" и других предприятий с признаками фиктивности.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко направил письмо на имя главы Киевской городской прокуратуры, в котором жалуется на блокирование средств на счетах коммунальщиков и подрядчиков.

Мэр утверждает, что все проверки правоохранителей и контролирующих органов "не выявили нарушений" в действиях заказчика - столичных коммунальщиков.

Кличко подчеркивает важность для столицы строительства Подольского моста (продолжается с 1993 года -ред.) и просит разблокировать счета.

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