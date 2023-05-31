Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 08:40
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Прапор ЄС, фото Getty Images

Європейська комісія розпочинає процес консультацій з Європейським парламентом і Радою ЄС, щоб визначити, як вдосконалити механізм призупинення безвізових режимів з Євросоюзом.

Про це пресслужба Єврокомісії повідомила 30 травня, пише "Європейська правда".

Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета – забезпечити тимчасове призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки ЄС.

Реклама:

Як відзначили у Єврокомісії, безвізовий режим приносить значні економічні, соціальні та культурні переваги країнам-членам ЄС та третім країнам. Водночас, минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні міграційні та безпекові виклики. 

"Недостатня візова узгодженість з візовою політикою ЄС може перетворити країну з безвізовим режимом на транзитний вузол для нелегальних в'їздів до ЄС. Так сталося у випадку безвізового в'їзду на Західні Балкани громадян країн, які мають візовий режим з ЄС, що призвело до збільшення кількості нелегальних в'їздів до ЄС у 2022 році", – пояснили у Єврокомісії.

Крім того, схеми надання громадянства інвесторам, що застосовують треті країни з безвізовим режимом, створюють ризики для безпеки ЄС, пояснили в ЄК.

ВІДЕО ДНЯ

Ризики, зокрема, пов'язані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухилянням від сплати податків і корупцією. Вони дозволяють громадянам країн, що не є членами ЄС, отримати громадянство безвізової країни і безвізово в'їжджати до ЄС, оминаючи процедуру отримання короткострокових віз ЄС.

Щоб подолати ці виклики, у ЄС хочуть змінити чинні правила моніторингу функціонування безвізового режиму з третіми країнами.

Майбутній перегляд правил може, зокрема, включати:

  • нові підстави для призупинення безвізу з урахуванням нових ризиків;
  • адаптацію порогових значень для запуску механізму призупинення безвізу;
  • зміну процедуру призупинення на більш ефективну та гнучку;
  • посилення положень щодо моніторингу та звітності.

На основі обговорення з Європарламентом і Радою ЄС Єврокомісія восени 2023 року представить законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення безвізу.  

Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною, що не входять до ЄС. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а 8 були звільнені від візового режиму в результаті успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Серед цих держав – Україна. 

Нагадаємо, торік у грудні в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері боротьби з корупцією.

Теми: безвізЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
безвіз
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без належної перевірки особи
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: