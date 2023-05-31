Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 08:40
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Флаг ЕС, фото Getty Images

Европейская комиссия начинает процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы определить, как усовершенствовать механизм приостановления безвизовых режимов с Евросоюзом.

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила 30 мая, пишет "Европейская правда".

Механизм приостановления безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента. Его основная цель – обеспечить временное приостановление действия безвизового режима в случае внезапного и значительного роста нелегальной миграции или рисков для безопасности ЕС.

Как отметили в Еврокомиссии, безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам. В то же время, прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные вызовы и вызовы в вопросах безопасности. 

"Недостаточная визовая согласованность с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году", – пояснили в Еврокомиссии.

Кроме того, схемы предоставления гражданства инвесторам, которые применяют третьи страны с безвизовым режимом, создают риски для безопасности ЕС, пояснили в ЕК.

Риски, в частности, связаны с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Они позволяют гражданам стран, не являющихся членами ЕС, получить гражданство безвизовой страны и безвизово въезжать в ЕС, минуя процедуру получения краткосрочных виз ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Чтобы преодолеть эти вызовы, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга функционирования безвизового режима с третьими странами.

Будущий пересмотр правил может, в частности, включать:

  • новые основания для приостановления безвиза с учетом новых рисков;
  • адаптацию пороговых значений для запуска механизма приостановления безвиза;
  • изменение процедуры приостановления на более эффективную и гибкую;
  • усиление положений по мониторингу и отчетности.

На основе обсуждения с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия осенью 2023 года представит законодательное предложение по пересмотру механизма приостановления безвиза.  

Сейчас ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, не входящей в ЕС. 25 стран имеют соглашения об отмене визового режима с ЕС, а 8 были освобождены от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима. Среди этих государств – Украина. 

Напомним, в декабре прошлого года в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако отметили необходимость делать больше в сфере борьбы с коррупцией.

Темы: безвизЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
безвиз
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Албания отменила безвиз для граждан РФ
Совет ЕС одобрил введение безвиза с Косовом
Последние новости
04:54
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
Все новости...
Реклама: