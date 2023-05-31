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ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 08:40
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Флаг ЕС, фото Getty Images

Европейская комиссия начинает процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы определить, как усовершенствовать механизм приостановления безвизовых режимов с Евросоюзом.

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила 30 мая, пишет "Европейская правда".

Механизм приостановления безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента. Его основная цель – обеспечить временное приостановление действия безвизового режима в случае внезапного и значительного роста нелегальной миграции или рисков для безопасности ЕС.

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Как отметили в Еврокомиссии, безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам. В то же время, прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные вызовы и вызовы в вопросах безопасности. 

"Недостаточная визовая согласованность с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году", – пояснили в Еврокомиссии.

Кроме того, схемы предоставления гражданства инвесторам, которые применяют третьи страны с безвизовым режимом, создают риски для безопасности ЕС, пояснили в ЕК.

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Риски, в частности, связаны с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Они позволяют гражданам стран, не являющихся членами ЕС, получить гражданство безвизовой страны и безвизово въезжать в ЕС, минуя процедуру получения краткосрочных виз ЕС.

Чтобы преодолеть эти вызовы, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга функционирования безвизового режима с третьими странами.

Будущий пересмотр правил может, в частности, включать:

  • новые основания для приостановления безвиза с учетом новых рисков;
  • адаптацию пороговых значений для запуска механизма приостановления безвиза;
  • изменение процедуры приостановления на более эффективную и гибкую;
  • усиление положений по мониторингу и отчетности.

На основе обсуждения с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия осенью 2023 года представит законодательное предложение по пересмотру механизма приостановления безвиза.  

Сейчас ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, не входящей в ЕС. 25 стран имеют соглашения об отмене визового режима с ЕС, а 8 были освобождены от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима. Среди этих государств – Украина. 

Напомним, в декабре прошлого года в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако отметили необходимость делать больше в сфере борьбы с коррупцией.

Темы: безвизЕСУкраина
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