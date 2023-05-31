Рада затвердила закон про рекламу відповідно до норм ЄС

Верховна Рада України 30 травня затвердила у другому читанні та в цілому закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт №9206 про внесення змін до закону "Про рекламу" проголосували 298 народних депутатів. Він наближає національне законодавство до відповідного acquis ЄС у сфері аудіовізуальних послуг.

Ухвалення закону про рекламу є однією із семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для майбутнього відкриття переговорів про вступ до ЄС.

У ЄС цю сферу регулює Директива, тоді як в Україні на цей час – окреме законодавство.

Раніше, за даними "ЄвроПравди", Єврокомісія надала оцінку про загальну відповідність законопроєкту аудіовізуальній директиві ЄС.

Нагадаємо, в уряді прогнозували, що до травня, коли очікували попередню оцінку Єврокомісії, Україна завершить виконання майже всіх рекомендацій Єврокомісії.

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