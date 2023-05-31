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Рада затвердила закон про рекламу відповідно до норм ЄС

Середа, 31 травня 2023, 09:30

Верховна Рада України 30 травня затвердила у другому читанні та в цілому закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт №9206 про внесення змін до закону "Про рекламу" проголосували 298 народних депутатів. Він наближає національне законодавство до відповідного acquis ЄС у сфері аудіовізуальних послуг.

Ухвалення закону про рекламу є однією із семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для майбутнього відкриття переговорів про вступ до ЄС.  

У ЄС цю сферу регулює Директива, тоді як в Україні на цей час – окреме законодавство.

Раніше, за даними "ЄвроПравди", Єврокомісія надала оцінку про загальну відповідність законопроєкту аудіовізуальній директиві ЄС.

Нагадаємо, в уряді прогнозували, що до травня, коли очікували попередню оцінку Єврокомісії, Україна завершить виконання майже всіх рекомендацій Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Україна наближається до того, щоби вчасно виконати сім кандидатських критеріїв ЄС.

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