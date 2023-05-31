Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада затвердила закон про рекламу відповідно до норм ЄС

Середа, 31 травня 2023, 09:30

Верховна Рада України 30 травня затвердила у другому читанні та в цілому закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт №9206 про внесення змін до закону "Про рекламу" проголосували 298 народних депутатів. Він наближає національне законодавство до відповідного acquis ЄС у сфері аудіовізуальних послуг.

Реклама:

Ухвалення закону про рекламу є однією із семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для майбутнього відкриття переговорів про вступ до ЄС.  

У ЄС цю сферу регулює Директива, тоді як в Україні на цей час – окреме законодавство.

Раніше, за даними "ЄвроПравди", Єврокомісія надала оцінку про загальну відповідність законопроєкту аудіовізуальній директиві ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в уряді прогнозували, що до травня, коли очікували попередню оцінку Єврокомісії, Україна завершить виконання майже всіх рекомендацій Єврокомісії.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Україна наближається до того, щоби вчасно виконати сім кандидатських критеріїв ЄС.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: