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Рада утвердила закон о рекламе в соответствии с нормами ЕС

Среда, 31 мая 2023, 09:30

Верховная Рада 30 мая утвердила во втором чтении и в целом закон о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленные Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законопроект №9206 о внесении изменений в закон "О рекламе" проголосовали 298 народных депутатов. Он приближает национальное законодательство к соответствующему acquis ЕС в сфере аудиовизуальных услуг.

Принятие закона о рекламе является одной из семи кандидатских рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для будущего открытия переговоров о вступлении в ЕС.  

В ЕС эту сферу регулирует Директива, тогда как в Украине на данный момент – отдельное законодательство.

Ранее, по данным "ЕвроПравды", Еврокомиссия предоставила оценку об общем соответствии законопроекта аудиовизуальной директиве ЕС.

Напомним, в правительстве прогнозировали, что до мая, когда изначально ожидали предварительную оценку Еврокомиссии, Украина завершит выполнение почти всех рекомендаций Еврокомиссии.

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Читайте также статью "ЕП" о том, как Украина приближается к тому, чтобы вовремя выполнить семь кандидатских критериев ЕС.

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