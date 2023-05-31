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Сутички на півночі Косова: прем’єр покладає відповідальність на "фашистські банди", контрольовані з Сербії

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 10:35

Прем’єр Косова Альбін Курті заявив, що покладає відповідальність за сутички у муніципалітетах на півночі Косова на радикальних сербів, яких, за його словами, контролюють з Белграда.

Про це він сказав у коментарі The Guardian, пише "Європейська правда".

Курті сказав, що вважає відповідальними за сутички, в яких постраждали миротворці KFOR, "фашистські банди", які, за його словами, контролює Белград.

Прем’єр Косова також розкритикував реакцію держсекретаря США Ентоні Блінкена, який висловив невдоволення тим, що у Косові вирішили будь-що забезпечити доступ новообраних мерів в адмінбудівлі, які заблокували місцеві серби – попри наполегливі поради західних союзників – і що це призвело до зайвого загострення ситуації. 

Альбін Курті назвав цю заяву "умиротворенням" президента Сербії Вучича. 

"Думаю, це не просто несправедливо, неправильно та болюче для нас, але це і дуже наївно… Можливо, пан Блінкен колись пояснить це детальніше, та це явно не допомогло у цій ситуації", – сказав він у телефонному коментарі the Guardian. 

Курті додав, що після того говорив зі спецспосланником США щодо Балкан Габріелем Ескобаром та Ескобар просив владу Косова перемістити новообраних мерів-албанців до інших приміщень чи дати їм можливість перший час працювати дистанційно, аби зменшити напругу. 

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Альбін Курті сказав, що відхилив це прохання. "У нас не може бути "мерів у Zoom"... Демократична республіка не може відступати перед фашистськими бойовиками", – заявив він. 

Нагадаємо, сутички у північних муніципалітетах Косова сталися через обурення місцевих сербів початком роботи нових мерів-албанців, які перемогли на виборах, що пройшли із бойкотом сербів та з явкою всього у 3,5%.

Серби закидали миротворчі сили запалювальними пристроями, камінням і пляшками. 30 солдатів KFOR, в тому числі 19 угорців і 11 італійців, отримали поранення. Постраждали також 53 серби.

Президент Сербії поклав відповідальність за події на Приштину та заявив, що НАТО не захистив Сербів. 

Європейський Союз рішуче засудив сутички на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією.

Теми: Косово
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