Столкновения на севере Косова: премьер возлагает ответственность на "фашистские банды", контролируемые из Сербии

Премьер Косова Альбин Курти заявил, что возлагает ответственность за столкновения в муниципалитетах на севере Косова на радикальных сербов, которых, по его словам, контролируют из Белграда.

Об этом он сказал в комментарии The Guardian, пишет "Европейская правда".

Курти сказал, что считает ответственными за столкновения, в которых пострадали миротворцы KFOR, "фашистские банды", которые, по его словам, контролирует Белград.

Премьер Косова также раскритиковал реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил недовольство тем, что в Косове решили во что бы то ни стало обеспечить доступ новоизбранных мэров в админздания, которые заблокировали местные сербы – несмотря на настойчивые советы западных союзников – и что это привело к излишнему обострению ситуации.

Альбин Курти назвал это заявление "умиротворением" президента Сербии Вучича.

"Думаю, это не просто несправедливо, неправильно и болезненно для нас, но это и очень наивно... Возможно, господин Блинкен когда-то объяснит это подробнее, но это явно не помогло в этой ситуации", – сказал он в телефонном комментарии the Guardian.

Курти добавил, что после того говорил со спецпосланником США по Балканам Габриэлем Эскобаром и тот просил власти Косова переместить новоизбранных мэров-албанцев в другие помещения или дать им возможность первое время работать дистанционно, чтобы уменьшить напряжение.

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Альбин Курти сказал, что отклонил эту просьбу. "У нас не может быть "мэров в Zoom"... Демократическая республика не может отступать перед фашистскими боевиками", – заявил он.

Напомним, столкновения в северных муниципалитетах Косова произошли из-за возмущения местных сербов началом работы новых мэров-албанцев, которые победили на выборах, прошедших с бойкотом сербов и с явкой всего в 3,5%.

Сербы забросали миротворческие силы зажигательными устройствами, камнями и бутылками. 30 солдат KFOR, в том числе 19 венгров и 11 итальянцев, получили ранения. Пострадали также 53 серба.

Президент Сербии возложил ответственность за события на Приштину и заявил, что НАТО не защитил сербов.

Европейский Союз решительно осудил столкновения на севере Косова и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Косова снизить напряженность в отношениях с Сербией.